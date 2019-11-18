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В Чите стартовал всероссийский практикум по казачьей культуре

В Чите стартовал всероссийский практикум по казачьей культуре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для участников проведут занятия по фольклору, хореографии и фланкировке шашкой

С 18 по 22 ноября в Чите проходит всероссийский семинар-практикум по традиционной казачьей культуре на тему «Основы методики работы с казачьим любительским коллективом». Участников творческой лаборатории ждут теоретические и практические занятия по фольклору, хореографии, фланкировке шашкой и другим направлениям.

В качестве преподавателей приглашены фольклористы – исследователи региональных исполнительских стилей, опытные хормейстеры – руководители известных казачьих ансамблей:
- доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования института художественного образования Волгоградского Государственного социально-педагогического университета, художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров», ведущий специалист в области казачьего фольклора (Донской стиль) Виктория Путиловская;
- консультант отдела организации государственной службы и военно-патриотического воспитания «Казачий центр государственной службы», атаман фольклорно-этнографического ансамбля «Покров», специалист по традиционной воинской культуре и казачьему плясу (г. Волгоград) Андрей Сандалов;
- руководитель фольклорного ансамбля «Читинская слобода», лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» (2015), товарищ атамана (первый заместитель) «Титовской станицы» Читинского района Забайкальского края Алексей Рюмкин.

Также в работе семинара принимают участие руководители казачьих хоров и ансамблей, рекомендованные региональными учреждениями культуры, руководством войсковых казачьих обществ. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
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