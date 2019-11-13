В республике начнут строить ещё 26 детских садов
В Бурятии проблему с очередями в детские сады планируют решить до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов.
- У нас уже 24 детских сада, 11 школ строятся, третью смену точно закроем, очередь в детский сад мы не ликвидируем. У нас при строительстве 24 детских садов и яслей, останется около 5 тысяч детей в очереди по детским садам, и поэтому мы не заканчиваем на этом. Есть уже поручение председателя правительства о том, чтобы очередь в Бурятии ликвидировать полностью. Это ещё 26 детских садов будет построено. По ним программа начнёт реализовываться с 2021 года. Мы уже начинаем выбирать участки земли, определяемся с проектированием, - рассказал глава Бурятии.
Алексей Цыденов также отметил, что будет рассматриваться реальная заполняемость новых детских садов после строительства.
- Многие люди в очереди встают на всякий случай, поэтому посмотрим, какая будет заполняемость. В любом случае те детские сады, которые уже строятся, полностью вопрос не решают. Но у нас есть решение от правительства о том, чтобы вопрос довести до конца. Мы в этом направлении работаем, так что я думаю, что и этот вопрос мы доведём до конца. Я думаю, что в 2023 году очередей не станет. То есть по 24 детским садам работы полностью закончатся в конце следующего года, и с 2021 года начнётся следующий этап, - сказал Алексей Цыденов.
Отметим, сейчас основная проблема с очередями в детские сады в Бурятии стоит по городу Улан-Удэ. Так, на сегодня в Улан-Удэ очередь в сады детей от 3 до 6 лет составляет 6 тысяч, детей от рождения до трёх лет – 12 тысяч.
Глава Бурятии: «В 2023 году очередей в детские сады не станет»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике начнут строить ещё 26 детских садов
Спортсмены разыграют призы Сергея Леонова
Евгений Филонов выиграл чемпионат Сибири и Дальнего Востока по армреслингу
Новую информацию о сидящей в тюрьме на Бали Александре Магнаевой озвучили на передаче Андрея Малахова
В детский дом доставили мобильный планетарий
«Заповедное Прибайкалье» провело оценку состояния ижимейского ельника на Ольхоне
Зато в рейтинг попала Чита
Управление Россельхознадзора озвучило некоторые итоги октября
Осуждённые писали в различных техниках
Флешмоб состоится на Театральной площади
С ними провели профилактическую беседу
В конце октября в Улан-Удэ прошли открытое первенство и чемпионат Бурятии по конкуру
Крупные денежные выигрыши по итогам очередного розыгрыша лотерей «Русское лото» и «Жилищная лотерея» получили жители пяти регионов Сибири
Виктор Фёдорович Сахаровский был последним из живших в Бурятии участников Сталинградской битвы
Уполномоченный по правам человека в России взяла ситуацию на личный контроль