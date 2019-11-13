Глава Бурятии: «В 2023 году очередей в детские сады не станет»

В республике начнут строить ещё 26 детских садов



В Бурятии проблему с очередями в детские сады планируют решить до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов.



- У нас уже 24 детских сада, 11 школ строятся, третью смену точно закроем, очередь в детский сад мы не ликвидируем. У нас при строительстве 24 детских садов и яслей, останется около 5 тысяч детей в очереди по детским садам, и поэтому мы не заканчиваем на этом. Есть уже поручение председателя правительства о том, чтобы очередь в Бурятии ликвидировать полностью. Это ещё 26 детских садов будет построено. По ним программа начнёт реализовываться с 2021 года. Мы уже начинаем выбирать участки земли, определяемся с проектированием, - рассказал глава Бурятии.



Алексей Цыденов также отметил, что будет рассматриваться реальная заполняемость новых детских садов после строительства.



- Многие люди в очереди встают на всякий случай, поэтому посмотрим, какая будет заполняемость. В любом случае те детские сады, которые уже строятся, полностью вопрос не решают. Но у нас есть решение от правительства о том, чтобы вопрос довести до конца. Мы в этом направлении работаем, так что я думаю, что и этот вопрос мы доведём до конца. Я думаю, что в 2023 году очередей не станет. То есть по 24 детским садам работы полностью закончатся в конце следующего года, и с 2021 года начнётся следующий этап, - сказал Алексей Цыденов.



Отметим, сейчас основная проблема с очередями в детские сады в Бурятии стоит по городу Улан-Удэ. Так, на сегодня в Улан-Удэ очередь в сады детей от 3 до 6 лет составляет 6 тысяч, детей от рождения до трёх лет – 12 тысяч.





