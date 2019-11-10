Вором оказался безработный сельчанин
Житель села Нижняя Иволга заявил в полицию о краже. Он сообщил, что неизвестный проник на веранду его дома и похитил бензопилу. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний неработающий житель Иволгинского района.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии стащил с веранды бензопилу
Общество, Фото:
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