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Житель Бурятии стащил с веранды бензопилу

Житель Бурятии стащил с веранды бензопилу
Общество,  Фото:pixabay.com
Вором оказался безработный сельчанин

Житель села Нижняя Иволга заявил в полицию о краже. Он сообщил, что неизвестный проник на веранду его дома и похитил бензопилу. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний неработающий житель Иволгинского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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