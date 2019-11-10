Житель Бурятии стащил с веранды бензопилу

Вором оказался безработный сельчанин



Житель села Нижняя Иволга заявил в полицию о краже. Он сообщил, что неизвестный проник на веранду его дома и похитил бензопилу. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний неработающий житель Иволгинского района.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



