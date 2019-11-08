Водитель внедорожника припарковался прямо на пешеходной улице
В самом центре Улан-Удэ, на улице Ленина, запечатлели водителя-нарушителя, которого назвали «мастером парковки». Водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» припарковал свой кроссовер напротив одного из магазинов. Его заметил бдительный горожанин, сделал снимки и выложил в паблик «Аноним 03». По его словам, инцидент произошёл днём 3 ноября.
- Чудо парковки, - подписал автор снимки.
В комментариях пользователи Сети рассуждают на эту тему. Некоторые задались вопросом: «А что так можно было?». Некоторые доложили, что отправили фотографии в ГИБДД.
«Уж ты ж, прям на Арбате. Бесстрашный», «Только авто купил, боится», «Он совсем долбанутый?», «Ниссан-невидимка)))», - иронизируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в городском парке по пешеходной дорожке прокатился водитель автомобиля «Форд». Нарушителя заметили горожане и также запечатлели на видео. Вскоре личность водителя была установлена, в отношении водителя был составлен административный протокол. «Мастеру парковки» грозил штраф до двух тысяч рублей.
В Госавтоинспекции сообщали, что при направлении заявлений о правонарушениях в области дорожного движения необходимо обязательно указывать точную дату, время и место нарушения.
- Фото и видеоматериалы должны содержать узнаваемую местность, а также государственный регистрационный знак транспортного средства, - уверяли дорожные полицейские.
«Мастера парковки» сняли на улан-удэнском «Арбате»
Общество, Фото:
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