Ролик был выложен в соцсетях
В начале августа в соцсетях появился видеоролик, на кадрах которого водитель автомобиля «Форд» проехал по пешеходной дорожке в парке имени Жанаева. Таким образом автовладелец нарушил требование пункта 9.9 ПДД РФ.
- Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ проведена проверка и установлена личность водителя. 12 августа в отношении 32-летнего горожанина составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что при направлении заявлений о правонарушениях в области дорожного движения необходимо обязательно указывать точную дату, время и место нарушения.
- Фото и видеоматериалы должны содержать узнаваемую местность, а также государственный регистрационный знак транспортного средства, - уверяют дорожные полицейские.
В Улан-Удэ установили личность водителя, прокатившегося в парке
Общество, Фото:
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