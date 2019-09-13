Подключение будет проходить поэтапно
Тепло в дома в Улан-Удэ начнёт поступать с 16 сентября, а до 26 сентября будет у всех. В первую очередь подключат социальные объекты – школы, сады, поликлиники, а также многоквартирные дома. Юридические лица будут подключать по заявкам, закончить планируют до середины октября, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Сейчас по всему городу ведётся замена систем теплоснабжения.
В примеру, на бульваре Карла Маркса (БКМ) недавно провели благоустройство территории, а сейчас в его нижней части проводят работы по реконструкции тепломагистрали. Из всех ремонтируемых участков этот оказался самым непростым.
Сложность состоит в том, что старый участок теплотрассы проходит под частью БКМ и чтобы не разрушать тротуары и ограждения, было принято решение пройти под дорогой и тем самым максимально сохранить инфраструктуру бульвара, не тронув даже деревья. То есть новая ветка теплосетей теперь проложена в другом месте, а сейчас потребители имеют возможность пользоваться старой, что позволяет не ограничивать подачу горячей воды в их дома.
Работы будут проводиться ориентировочно с 20 по 26 сентября.
Уложить асфальт на этом участке до холодов не получится, полноценное асфальтирование здесь появится весной следующего года.
Тепло в домах улан-удэнцев появится до 26 сентября
Общество, Фото:
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