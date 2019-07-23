В Бурятии прошёл обряд почитания «хранителей вод»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России



В Байкальском дацане «Дамба Даржалин» в Кабанском районе 20 июля прошла церемония почитания восьми Лусуудов ханов, которые, согласно верованиям буддистов, являются хранителями вод. Об этом сообщили в пресс-службе Буддийской Традиционной Сангхи России.



На большой ежегодный молебен приехали верующие со всей Бурятии, а также из Монголии, Республик Калмыкия, Тыва и других регионов России. Также обряд посетил посланник Далай-ламы Жадо Ринпоче.



- Ритуал подношения «Луусад» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к Нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности. Бережное отношение к водоёмам и источникам абсолютно адекватно отражается на внутренних процессах обмена веществ организма, соответственно вызывает чувство гармонии, спокойствия, чем уменьшает риск попадания в неприятные ситуации на воде и так далее, - поясняют в Сангхе.



Буддисты верят, что «наги владеют огромной территорией под землёй».

