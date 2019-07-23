На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России
В Байкальском дацане «Дамба Даржалин» в Кабанском районе 20 июля прошла церемония почитания восьми Лусуудов ханов, которые, согласно верованиям буддистов, являются хранителями вод. Об этом сообщили в пресс-службе Буддийской Традиционной Сангхи России.
На большой ежегодный молебен приехали верующие со всей Бурятии, а также из Монголии, Республик Калмыкия, Тыва и других регионов России. Также обряд посетил посланник Далай-ламы Жадо Ринпоче.
- Ритуал подношения «Луусад» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к Нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности. Бережное отношение к водоёмам и источникам абсолютно адекватно отражается на внутренних процессах обмена веществ организма, соответственно вызывает чувство гармонии, спокойствия, чем уменьшает риск попадания в неприятные ситуации на воде и так далее, - поясняют в Сангхе.
Буддисты верят, что «наги владеют огромной территорией под землёй».
В Бурятии прошёл обряд почитания «хранителей вод»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России
Европейские соревнования проходят с 21 по 27 июля в Баку
Спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Областные спасатели «усыновили» малыша
Девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в Аршане
Бурятские артисты играют воинов в одном из самых ожидаемых российских фильмов
Организаторы из Санкт-Петербурга формировали коллекцию почти три года
В Гэгэтуйском дацане пройдёт большой праздник
Медаль Виктория Харитонова завоевала в командном первенстве
23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»
В Нижнеангарске прошёл турнир по боксу, посвящённый памяти Сергея Бухаева
Победителям бурятской борьбы и стрельбы из национального лука подарят баранов
Чемпионами стали Туяна Будажапова и Буянто Осоров
Работы проводят в преддверии 75-летия Победы