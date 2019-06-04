5-6 июня в Улан-Удэ на территории промпарка пройдёт XVI Сибирская-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз
В программе мероприятия – многочисленные выставки, выступления творческих коллективов, мастер-класс по валянию шерсти, разбиванию хребтовой кости «hэер шалган» и стрельбе из лука. Самой увлекательной для гостей выставки обещает стать площадка «Конкурс стригалей», где можно будет увидеть стрижку живых овец. Также можно будет приобрести свежую продукцию от фермеров, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
Откроют выставку директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов, депутат Государственной Думы Батор Адучиев, генеральный директор НО «Национальный союз овцеводов» Михаил Егоров, заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.
На площадке ярмарки состоится совещание по вопросам развития овцеводства, козоводства и их экспортном потенциале в регионе.
Участие примут 26 хозяйств из шести регионов страны (Республика Алтай и Алтайский край, Забайкальский край, Республика Хакасия, республика Тыва, Республика Бурятия).
Выставка будет работать 5-6 июня с 10:00 ч на территории промпарка Бурятии по адресу: Улан-Удэ, остановка 10 км, маршрутное такси: 33, 46, 77
Жителей Бурятии приглашают на племенную выставку овец и коз
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
2 июня в Улан-Удэ прошли отборочные соревнования по мас-рестлингу
Известный актёр приехал в Улан-Удэ на гастроли
Накануне в городе Новокузнецке Кемеровской области завершились трёхдневные соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти мастера спорта СССР Сергея Бушуева
Они принимают участие в чемпионате мира
В селе Батурино состоялся праздник детства, который традиционно проводится по инициативе Сретенского женского монастыря
Возраст раритетной лиственницы под именем «Страж Ольхона» определили эксперты-дендрологи
Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно
В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов
Подрядчика для строительства нового моста выберут только в июне
Пианист отметил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии прошла акция «Бамовская аллея»
В женской исправительной колонии №7 стартовал первый этап конкурса «Преображение»
Так процесс назвал Игорь Шутенков
Михаил Апальков уже снялся в эпизодах сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и получил роль в фильме известного режиссёра
Награждать ей будут «почётных наставников»