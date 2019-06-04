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Жителей Бурятии приглашают на племенную выставку овец и коз

Жителей Бурятии приглашают на племенную выставку овец и коз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
5-6 июня в Улан-Удэ на территории промпарка пройдёт XVI Сибирская-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз

В программе мероприятия – многочисленные выставки, выступления творческих коллективов, мастер-класс по валянию шерсти, разбиванию хребтовой кости «hэер шалган» и стрельбе из лука. Самой увлекательной для гостей выставки обещает стать площадка «Конкурс стригалей», где можно будет увидеть стрижку живых овец. Также можно будет приобрести свежую продукцию от фермеров, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

Откроют выставку директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов, депутат Государственной Думы Батор Адучиев, генеральный директор НО «Национальный союз овцеводов» Михаил Егоров, заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.

На площадке ярмарки состоится совещание по вопросам развития овцеводства, козоводства и их экспортном потенциале в регионе.

Участие примут 26 хозяйств из шести регионов страны (Республика Алтай и Алтайский край, Забайкальский край, Республика Хакасия, республика Тыва, Республика Бурятия).

Выставка будет работать 5-6 июня с 10:00 ч на территории промпарка Бурятии по адресу: Улан-Удэ, остановка 10 км, маршрутное такси: 33, 46, 77


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