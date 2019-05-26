Забайкалец украл припаркованный возле дома мопед

Мужчина проходил мимо и совершил кражу



В городе Хилок Забайкальского края полицейским заявили о краже мопеда «Альфа». Потерпевший припарковал свой мопед у дома, а на утро не обнаружил его.



Во время подворного обхода сотрудники уголовного розыска обнаружили схожий с приметами мопед у одного из местных жителей. Мужчину доставили в полицию. Злоумышленник, проходя по улице, увидел стоящий мопед, и он решил его украсть.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится работа по проверке на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.



Мопед изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.