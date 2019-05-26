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Забайкалец украл припаркованный возле дома мопед

Забайкалец украл припаркованный возле дома мопед
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина проходил мимо и совершил кражу

В городе Хилок Забайкальского края полицейским заявили о краже мопеда «Альфа». Потерпевший припарковал свой мопед у дома, а на утро не обнаружил его.

Во время подворного обхода сотрудники уголовного розыска обнаружили схожий с приметами мопед у одного из местных жителей. Мужчину доставили в полицию. Злоумышленник, проходя по улице, увидел стоящий мопед, и он решил его украсть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится работа по проверке на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Мопед изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край кража
 
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