Мужчина проходил мимо и совершил кражу
В городе Хилок Забайкальского края полицейским заявили о краже мопеда «Альфа». Потерпевший припарковал свой мопед у дома, а на утро не обнаружил его.
Во время подворного обхода сотрудники уголовного розыска обнаружили схожий с приметами мопед у одного из местных жителей. Мужчину доставили в полицию. Злоумышленник, проходя по улице, увидел стоящий мопед, и он решил его украсть.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится работа по проверке на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Мопед изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл припаркованный возле дома мопед
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