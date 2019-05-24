Ежегодный всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» проходит при поддержке Общественного совета при МВД России
Дети от 6 до 14 лет изготавливали тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка. В этом году конкурс приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Бурятию представляет работа 11-летнего Андрея Сахияева, ученика специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2.
По условиям голосования из представленных работ предлагается выбрать поделку, которая, по мнению интернет-пользователей, является наиболее интересной и содержательной. Затем необходимо нажать на ее фото, авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и подтвердить свой голос. Проголосовать можно на сайте МВД России https://мвд.рф/дядястепа2019
Финальное голосование завершится 31 мая в 12:00 по московскому времени.
Поделка ребёнка из Бурятии участвует в конкурсе МВД
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