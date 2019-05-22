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22 Мая

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В Чите покажут церковные книги XVII века

В Чите покажут церковные книги XVII века
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальский краеведческий музей проведёт специализированную выставку ко Дню славянской письменности и культуры

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры начнёт работу выставка старинных книг из фондов Забайкальского краеведческого музея.

Жителям Забайкалья и гостям столицы покажут уникальные книги. Среди них – «Священное Евангелие» (1872, 1909), «Апостол» (1910) и две книги старой русской печати, датированные XVII-XVIII веками. Наиболее древние из книг фонда: «Требник» (1625) и «Сказания святого Епифания Кипренского о деяниях святых апостолов» (между 1602 и 1611). Они изготовлены на Московском печатном дворе. Этим уникальным изданиям более четырехсот лет.

В этом году в Чите День славянской письменности и культуры пройдёт с большим размахом. В Забайкальской краевой филармонии состоится грандиозный хоровой концерт «Пока язык храним и в слове горний свет...», в котором примет участие небывалое количество исполнителей – более 600 человек, представляющих академические и народные вокально-хоровые коллективы Забайкалья. Зрителям будут представлены духовные гимны и молитвы, народные песни, произведения российских композиторов, русская хоровая классика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.
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