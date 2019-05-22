Забайкальский краеведческий музей проведёт специализированную выставку ко Дню славянской письменности и культуры
24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры начнёт работу выставка старинных книг из фондов Забайкальского краеведческого музея.
Жителям Забайкалья и гостям столицы покажут уникальные книги. Среди них – «Священное Евангелие» (1872, 1909), «Апостол» (1910) и две книги старой русской печати, датированные XVII-XVIII веками. Наиболее древние из книг фонда: «Требник» (1625) и «Сказания святого Епифания Кипренского о деяниях святых апостолов» (между 1602 и 1611). Они изготовлены на Московском печатном дворе. Этим уникальным изданиям более четырехсот лет.
В этом году в Чите День славянской письменности и культуры пройдёт с большим размахом. В Забайкальской краевой филармонии состоится грандиозный хоровой концерт «Пока язык храним и в слове горний свет...», в котором примет участие небывалое количество исполнителей – более 600 человек, представляющих академические и народные вокально-хоровые коллективы Забайкалья. Зрителям будут представлены духовные гимны и молитвы, народные песни, произведения российских композиторов, русская хоровая классика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.
В Чите покажут церковные книги XVII века
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Забайкальский краеведческий музей проведёт специализированную выставку ко Дню славянской письменности и культуры
Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия был посвящён памяти снайпера Арсения Етобаева
Медали они выиграли на чемпионате России среди слабовидящих в Брянске
В соревнованиях также приняли участие приангарские и забайкальские спортсмены
В Перми закончилась «Российская студенческая весна»
Улан-удэнский спортклуб успешно выступил на межрегиональном турнире по Киокусинкай каратэ-до
В Подмосковье состоялись чемпионат и первенство России по скоростному бегу на роликовых коньках
Помимо парада, в программе показательные выступления спортсменов и «Весёлые старты»
В Майкопе юниорки боролись за медали в индивидуальной горной гонке на 10 км
Соревнования в дисциплинах «Классика» и «Супер 1600» станут отборочным этапом Кубка России
За звание чемпиона «Силы Забайкалья» боролись хозяева соревнования и спортсмены из Бурятии, Приангарья и Приамурья
Также гости из Бурятии увезли специальный приз от оргкомитета фестиваля
В Московской области с 15 по 18 мая проходил чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Жалоба поступила в УФАС
На него съехались спортсмены от 6 до 52 лет