В Бурятии самый высокий уровень эпидемии ОРВИ по России









- Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом, - сказал Владимир Путин.



Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр «Дети Азии».



Обсудили на совещании и итоги прошедшего международного форума в Давосе. Российскую делегацию там возглавлял министр экономического развития Максим Орешкин, он рассказал о результатах поездки.



Как



В ходе прививочной компании привито 48,2% населения республики, что составляет 473 тысячи человек.



В Бурятии введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Также школьники Улан-Удэ ушли на внеплановые каникулы, которые

- Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом, - сказал Владимир Путин.Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр «Дети Азии».Обсудили на совещании и итоги прошедшего международного форума в Давосе. Российскую делегацию там возглавлял министр экономического развития Максим Орешкин, он рассказал о результатах поездки.Как сообщал «Байкал-Daily» , число заболевших, по данным статистики четвёртой недели, составило более 10 тысяч во всех возрастных группах. Причём гриппом заболели 30 человек, которые не были привиты. Диагноз был поставлен на основании лабораторных исследований, а ещё у 43 человек грипп был диагностирован по клинической картине.В ходе прививочной компании привито 48,2% населения республики, что составляет 473 тысячи человек.В Бурятии введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Также школьники Улан-Удэ ушли на внеплановые каникулы, которые недавно продлили до 3 февраля.

О ситуации с гриппом накануне шла речь на совещании, которое президент Владимир Путин провёл с министрами. Обсуждали также спорт, туризм. Об этом сообщает Первый канал.В целом, как отметила министр здравоохранения, ситуация с заболеванием гриппа куда лучше, чем в предыдущие годы, во многом благодаря своевременной и масштабной вакцинации.Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что в целом пока ситуация оценивается как низкой интенсивности. «Но уже в 23 регионах эпидпорог существенно превышен, имеются локальные вспышки гриппа, самый высокий уровень в Бурятии, Якутии, Еврейской автономной области - более чем в два раза. Более чем на 30% - Дальний Восток и Сибирь», - сказала министр.- В этом году мы использовали три отечественные вакцины. Они содержат все актуальные штаммы, которые рекомендовала ВОЗ. Поэтому в целом население готово к этой эпидемии. Хотелось бы, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемии, и при отсутствии явной необходимости желательно избегать ближайшие недели массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, - отметила Вероника Скворцова.