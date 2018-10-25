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Артисты Тюменского театра: «Буузы можно есть на завтрак, обед и ужин»

Артисты Тюменского театра: «Буузы можно есть на завтрак, обед и ужин»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Директор Тюменского театра Сергей Осинцев заявил, что спектакли, которые увидят улан-удэнцы, - визитная карточка театра

Представители Тюменского Большого драматического театра рассказали о своих постановках на пресс-конференции, посвящённой началу гастролей в Улан-Удэ. Пресс-конференция прошла сегодня, сообщает пресс-служба Русского драматического театра им. Бестужева.

– Мы привезли спектакли-хедлайнеры, с которыми обычно ездим на гастроли. Это спектакли в основном в постановке лауреата Государственной премии России Александра Баргмана – режиссёра, с которым мы очень долго сотрудничали. Он сам из Санкт-Петербурга, но так сложилась судьба, что наша команда, когда возглавила театр, практически нашла его по объявлению: «Нам нужен режиссёр, который взорвёт этот театр». Так случилось, что он появился и изменил жизнь театра, изменил репертуар. И все его спектакли идут с большим успехом. «Три товарища» идёт в репертуаре шесть лет и все шесть лет с неизменным успехом. Все спектакли, что мы привезли в Бурятию, наша визитная карточка, - заявил директор Тюменского театра Сергей Осинцев

Помимо «Трёх товарищей», Тюменский Большой драматический театр покажет «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А.Володина, «Ветер в тополях» по пьесе современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса и семейный мюзикл «Царевна-Лягушка».

– «Три товарища» – это наш самый тяжёлый в декорационном плане спектакль. Это собран из автомобилей: капотов, дверей, крыш – и всё это раскатано катком в нашем дворе и из этого сварены декорации. И это уже подвиг поднять все это и привезти сюда, – рассказала заместитель директора по творческой деятельности и актриса Кристина Тихонова.

Гастроли между Тюменским театром и ГРДТ им.Н.А.Бестужева обменные. В августе Русский драмтеатр показал в Тюмени свои спектакли.

– Огромное спасибо и за «Фронтовичку» и за «Ричарда III», я получила огромное эстетическое удовольствием и наслаждение, – продолжила Кристина Тихонова.

Один из вопросов о разнице между зрителями в разных городах и о том, чего актеры ждут от улан-удэнских театралов, был адресован артистам Тюменского театра.

– Надеюсь, что всё пройдёт хорошо! Ждём положительных эмоций. Зал хороший, акустика, как мне кажется, хорошая. И зрители поймут все, что мы скажем, и откликнутся. Мы живые, публика живая, – ответил ведущий актёр Сергей Скобелев.

Разговор с тюменцами касался значения для театра возможности гастролировать по другим регионам, финансирования таких больших проектов.

– Для каждого театра, если такие гастроли проходят, дай Бог, чтобы они в ноль прошли, а не в минус. Мы стараемся минимизировать свои расходы. Но здесь деньги не главное, потому что без гастролей театру будет очень сложно. Очень легко закостенеть и заниматься самолюбованием в своем регионе: «Да, нас все любят. К нам все ходят, цветы носят». Попробуй приехать в другой город и выйти на другую сцену, где тебя совершенно не знают. И здесь для актера и для театра всегда волнение – доказать, что ты можешь действительно называться Тюменским большим драматическим театром с историей в 160 лет, – рассказал Сергей Осинцев.

Напоследок коллектив Тюменского театра поделился впечатлениями о бурятской кухне.

– У вас очень вкусная еда! Очень вкусная! Буузы прекрасны! Мы наслаждались. Можно есть на завтрак, обед и ужин, и можно с собой ещё! – практически хором сказали артисты.
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