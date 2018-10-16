В Улан-Удэ пройдёт вечер бурятской песни

Концерт состоится в рамках месячника бурятского языка



17 октября в 15:00 в малом зале МАУ СКЦ «Кристалл» состоится вечер бурятской песни «Буряад дуунуд».



В концерте примут участие воспитанники детского сада №5 «Хрусталик», ученики школы № 43, детской школы искусств №13, сотрудники филиала центральной городской библиотеки №4, специалисты социально-культурных центров и приглашённые артисты.



Гостей вечера ждёт мастер-класс по старомонгольской каллиграфии, сообщает администрация Улан-Удэ.



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