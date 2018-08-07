В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, трое предпринимателей Кабанского района Бурятии осуществляют деятельность по приёму, переработке, распиловке и отгрузке древесины без соответствующей постановки на учёт в Министерстве природных ресурсов. Кроме того, они работали на земельных участках, предназначенных для строительства жилья.
Были возбуждены дела об административных правонарушениях. После рассмотрения которых суд вынес предостережение.
Кроме того, суд решил, что без постановки на учёт в минприроды предприниматели не могут работать на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
Решения суда в отношении двух предпринимателей вступили в законную силу, в отношении третьего – решение в законную силу не вступило и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии пилорама работала с нарушениями
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей
В дело вмешалась прокуратура
Местами возможен дождь
В Иркутском государственном университете началась работа над проектом «Цифровой бренд Байкала», предполагающим создание специального веб-приложения интерактивной карты трех регионов: Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии с размещением информации о территории, достопримечательностях и бизнес-проекта
Солисты ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ на сцене Забайкальского краевого драматического театра в Чите представили гала-концерт фестиваля Baikal Dance Festival
Сегодня, 6 августа, на береговой линии байкальского озера стартовал комплекс практических мероприятий, в которых принимают участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и местного населения
Женский монастырь поблагодарил министерство соцзащиты Бурятии за участие в воспитании детей-сирот
«Жёлтый мигающий» заработает завтра в двух местах города
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат
В нём будут бестселлеры и классика
На борьбу с опасным растением направлено 4 миллиона
28 июня состоялась первая читка новой пьесы известного российского драматурга Степана Лобозёрова
Заместитель мэра столицы Бурятии Александр Иринчеев выступил у Омской крепости с поздравлениями
Ребята запустили в небо воздушные шары и журавликов
Они смогут здесь пообщаться, получить ценные советы от более опытных коллег, поучиться у них мастерству