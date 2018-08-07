В Бурятии пилорама работала с нарушениями

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, трое предпринимателей Кабанского района Бурятии осуществляют деятельность по приёму, переработке, распиловке и отгрузке древесины без соответствующей постановки на учёт в Министерстве природных ресурсов. Кроме того, они работали на земельных участках, предназначенных для строительства жилья.



Были возбуждены дела об административных правонарушениях. После рассмотрения которых суд вынес предостережение.



Кроме того, суд решил, что без постановки на учёт в минприроды предприниматели не могут работать на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.



Решения суда в отношении двух предпринимателей вступили в законную силу, в отношении третьего – решение в законную силу не вступило и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

