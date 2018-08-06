На Байкале стартовал лагерь интеллектуальных игр

Участников ждут две недели мозгового штурма



Сегодня стартовал «XIII Байкальский лагерь интеллектуальных игр». Он пройдёт с 6 по 18 августа на турбазах Иркутского государственного университета и «Байкальская радуга». Лагерь будет завершаться международным юбилейным турниром «XV Байкальским фестивалем интеллектуальных игр», который пройдёт в Иркутске 18 и 19 августа.



В этот раз байкальский лагерь соберёт опытных игроков со всей страны и не только. В числе подтвердивших своё участие мастодонтов интеллектуальных игр почётный гость лагеря – капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы, действующий чемпион мира по Брейн-рингу, чемпион Европы по ЧГК среди студентов 2016 года – Борис Белозёров.



Ещё один гость, известный игрок и редактор, который проведёт для участников лагеря мастер-классы по написанию вопросов и редактированию пакетов вопросов – Константин Науменко (Киев).



Среди участников лагеры и команда из Бурятии. Ребята посещают лагерь не первый год.

