55 судоводителей оштрафовали в Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Причиной стало отсутствие спасательных жилетов



Согласно правилам пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Бурятии судоводители и иные лица должны находиться в спасательных жилетах (нагрудниках) при посадке, высадке и в пути следования. Число индивидуальных спасательных средств на судне должно соответствовать количеству членов экипажа и пассажиров.



С начала навигационного периода в Бурятии за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах 55 граждан привлечено к административной ответственности. Инспекторы ГИМС отмечают, что при аварии с маломерным судном опасность утопления пассажиров в случае надетых спасательных жилетов сводится к минимуму.



Несоблюдение правил влечёт административную ответственность по ст. 11.10 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах (в том числе маломерных) при посадке, в пути следования и высадке», и наложение административного штрафа до 500 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

