В Бурятии стартует конкурс грантов для молодёжи

Приём заявок продлится до 9 августа
В Бурятии объявляется конкурсный отбор на предоставление субсидий для реализации социальных проектов для молодёжи.
В конкурсном отборе участвуют проекты по следующим направлениям:
- пропаганда традиционных семейных ценностей
- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления
- профилактика правонарушений
- профориентация, самоопределение молодёжи
- развитие студенческих отрядов
- содействие развитию молодёжного предпринимательства
- развитие волонтёрской деятельности
- развитие спорта в студенческой и молодёжной среде
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи
- организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
Приём заявок начался с 16 июля и продлится до 9 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.
Приём заявок продлится до 9 августа
Поиски утонувшего 3-летнего ребёнка продолжаются
Ранее там было закрыто движение из-за повреждения моста
Мероприятия пройдут 26 и 27 июля
Жителей столицы Бурятии на открытии ждут показательные выступления от лучших школ танца
Хедлайнера «Голоса кочевников» встретили в аэропорту с цветами. ВИДЕО
На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования
Дети учились делать подарки из подручных материалов
Хозяйка одного из домов специально наняла бригаду рабочих
На «ТСК» постоянно образовывались пробки в «часы пик»
Приобщаться к чтению дети смогут в свободное от учёбы время
Местами возможен град
Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок
Мальчик решил ночевать у него
Об этом заявил полномочный представитель президента Сергей Меняйло