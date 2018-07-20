В Бурятии стартует конкурс грантов для молодёжи



В конкурсном отборе участвуют проекты по следующим направлениям:



- пропаганда традиционных семейных ценностей

- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления

- профилактика правонарушений



- профориентация, самоопределение молодёжи

- развитие студенческих отрядов

- содействие развитию молодёжного предпринимательства

- развитие волонтёрской деятельности



- развитие спорта в студенческой и молодёжной среде

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи

- организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи.



Приём заявок начался с 16 июля и продлится до 9 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.



В Бурятии объявляется конкурсный отбор на предоставление субсидий для реализации социальных проектов для молодёжи.