Улан-удэнцам напомнили места утилизации ртутных ламп

В Улан-Удэ приём вышедших из строя ртутных ламп от жильцов домов обслуживаемых ТСЖ, производится без взимания платы.Все расходы утилизации ламп должны быть включены в договор управления многоквартирными домами, сообщает комитет городского хозяйства.

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