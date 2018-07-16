Улан-удэнцам напомнили места утилизации ртутных ламп

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В Улан-Удэ приём вышедших из строя ртутных ламп от жильцов домов обслуживаемых ТСЖ, производится без взимания платы.
Все расходы утилизации ламп должны быть включены в договор управления многоквартирными домами, сообщает комитет городского хозяйства.
Адреса установки модульных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:
- ул. Краснодонская, 3 «б»;
- ул. Октябрьская, 50;
- пер. Загородный, 5;
- ул. Мерецкова, 34;
- ул. Воровского, 17.
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