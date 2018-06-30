Военных водителей в Бурятии пропустили через «пожары»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Восточном военном округе завершилась практическая подготовка военных водителей по действиям в условиях пожароопасной обстановки



Военнослужащие изучили особенности правил и техники безопасности, а также приёмы и способы перевозки личного состава и материальных средств в зонах действия природных пожаров.



Помимо этого, водители отработали нормативы по вождению тяжёлой автомобильной техники в средствах индивидуальной защиты по пересечённой местности. Для создания обстановки, приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в частности дымы.



Особое внимание было уделено вопросам поддержания исправного технического состояния автомобильной техники и правилам эксплуатации при высокой температуре окружающей среды и сильной задымленности.



Кроме того, военнослужащие изучили правила подачи световых и звуковых сигналов в условиях ограниченной видимости.



На территории Республики Бурятия, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области находится в готовности к тушению природных пожаров более 7 тысяч военнослужащих Восточного военного округа, более 50 единиц инженерной техники, порядка 440 автомобилей и специальной техники, один вертолёт Ми-26, восемь Ми-8АМТШ, пять водосливных устройств (ВСУ-5), одно ВСУ-15.

