Улан-удэнский дацан стал доступным для инвалидов

Здание Цогчен-дугана Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сумэ» на Верхней Берёзовке стало доступным для инвалидов



Работа была проведена на средства гранта президента России на развитие гражданского общества и средства самого дацана, сообщили в фонде инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».



- Был выполнен доступ по принципу универсального дизайна в виде стилобата, опоясывающего все здание дугана, убраны пороги, заменены двери. При создании доступности были учтены и буддийские каноны, которые предписывают движение «по солнцу». При подходе к зданию сооружена доступная дорожка, которая позволит и людям с проблемами зрения свободно перемещаться по ней за счет предусмотренного по краям бордюра, - уточнили в фонде.



По решению настоятеля дацана «Хамбын Сумэ» Баира Аюшеева были отремонтированы и покрашены стены здания.



Следующий шаг – создать здесь условия для людей с проблемами слуха.



