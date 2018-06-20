Им вручены сертификаты «Пользователь персонального компьютера»
С 4 по 19 июня в рамках проекта «Серебряный десант» в Улан-Удэ прошли компьютерные курсы для пенсионеров. После завершения обучения 30 выпускникам торжественно вручили сертификаты «Пользователь персонального компьютера», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
30 пенсионеров Улан-Удэ обучились компьютерной грамотности
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вручение состоялось во время соревнований по боулингу
В учении участвуют около 200 военных и 40 единиц техники
В дело вмешалась прокуратура
Им вручены сертификаты «Пользователь персонального компьютера»
МЧС предупреждает жителей Бурятии об опасностях летней жары
В дело вмешалась прокуратура
Умение хорошо плавать не гарантирует, что человек оградит себя от беды, отмечают специалисты
В музее в Кяхте откроется экспозиция «Оружие. Честь и доблесть»
Лекторы расскажут посетителям музея о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров во время Великой Отечественной войны
В Тугнуйском дацане также объявили сбор средств на ремонт одного из дуганов
Преподаватели при помощи прокуратуры оспорили приказ о приостановке работы вуза
Жители Бурятии, болевшие за сборную на стадионе в Санкт-Петербурге, делятся впечатлениями
Томас Холмс влюбился в улан-удэнку, и скоро в их семье родится ребёнок. Необычная пара рассказала «Байкал-Daily» о своей истории
В городской библиотеке состоится встреча, посвящённая Дню памяти и скорби
Инцидент произошёл на Бурводе