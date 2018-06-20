30 пенсионеров Улан-Удэ обучились компьютерной грамотности

Им вручены сертификаты «Пользователь персонального компьютера»



С 4 по 19 июня в рамках проекта «Серебряный десант» в Улан-Удэ прошли компьютерные курсы для пенсионеров. После завершения обучения 30 выпускникам торжественно вручили сертификаты «Пользователь персонального компьютера», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



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