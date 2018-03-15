Стала известна повестка съезда кинематографистов Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 марта, в Улан-Удэ состоится съезд Союза кинематографистов Бурятии
Он пройдёт в Национальной библиотеке Бурятии, начало в 11 часов.
- Встретятся те, для кого слово «кино» давно стало профессией. В работе съезда примут участие первые лица города и республики, депутаты Народного Хурала и известные общественники, - сообщили организаторы.
Повестка съезда Союза кинематографистов Бурятии:
1) Подведение итогов деятельности Союза кинематографистов Республики Бурятия за 2017 год
2) Взаимодействие кинематографистов Бурятии с представителями республиканских и муниципальных властей
3) Открытие в Бурятии отделения Союза кинематографистов Российской Федерации
4) Участие кинематографистов Бурятии в федеральных программах по поддержке кинематографии проводимых Фондом кино и Министерством культуры РФ
5) Поддержка выхода в прокат народного кинопроекта «321-я Сибирская»
6) Пропаганда семейных ценностей в рамках Указа Президента РФ ВВ Путина от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» путем проведения «Киномарафона 20» с показом детских и семейных фильмов созданных бурятскими кинематографистами пропагандирующими традиционные ценности семьи Итоги показов в районах Бурятии (Закаменский, Тункинский, Баргузинский, Бичурский, Прибайкальский)
7) Отбор талантливой молодежи Бурятии для обучения во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова) с предоставлением 10 квотных мест
8) Возможность участия кинематографистов Бурятии в создании 8 киноновелл для Дня города Улан-Удэ в 2018 году под рабочим названием «Улан-Удэ – Я Люблю Тебя»
9) Кинофикация районов Бурятии путем участия в федеральной программе по модернизации кинотеатров в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек
10) Создание «Инновационного Центра аудиовизуальных искусств» как центра притяжения творческой молодежи
11) Обеспечение явки 18 марта 2018 года на выборы Президента России через лидеров общественного мнения Союза кинематографистов Бурятии
Стала известна повестка съезда кинематографистов Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 17 марта в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске открывается постоянная экспозиция авторских кукол Даши Намдакова
Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»
В Физкультурно-спортивном комплексе прошла спортивно-патриотическая зарядка в рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин
В Бурятии активисты отряда ЮИД Гурульбинской школы вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, держи дистанцию»
iPhone станут призами конкурсов селфи
Второй Байкальский международный экологический водный форум состоится в Иркутске в сентябре
В Хоринском районе подведены итоги конкурса рисованных комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей». Учащиеся пяти школ представили свыше 50 работ на тему дорожной безопасности
В Тарбагатайском районе в преддверии каникул автоинспекторы проводят тематические родительские собрания
Как сообщил замначальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров, происшествий в акватории рек Уды и Селенги не зарегистрировано
В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий могут принять участие подростки от 14 до 18 лет
Через суд выселяемый с семьей мужчина доказал своё право на жильё
Школьники почитали друг другу вслух любимые книги
Морозная и аномально многоснежная зима 2017-2018 года стала испытанием для диких животных, в первую очередь копытных
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 марта, в Улан-Удэ состоится съезд Союза кинематографистов Бурятии
Горожане смогут увидеть уникальные экземпляры