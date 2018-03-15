Стала известна повестка съезда кинематографистов Бурятии

Он пройдёт в Национальной библиотеке Бурятии, начало в 11 часов.- Встретятся те, для кого слово «кино» давно стало профессией. В работе съезда примут участие первые лица города и республики, депутаты Народного Хурала и известные общественники, - сообщили организаторы.Повестка съезда Союза кинематографистов Бурятии:1) Подведение итогов деятельности Союза кинематографистов Республики Бурятия за 2017 год2) Взаимодействие кинематографистов Бурятии с представителями республиканских и муниципальных властей3) Открытие в Бурятии отделения Союза кинематографистов Российской Федерации4) Участие кинематографистов Бурятии в федеральных программах по поддержке кинематографии проводимых Фондом кино и Министерством культуры РФ5) Поддержка выхода в прокат народного кинопроекта «321-я Сибирская»6) Пропаганда семейных ценностей в рамках Указа Президента РФ ВВ Путина от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» путем проведения «Киномарафона 20» с показом детских и семейных фильмов созданных бурятскими кинематографистами пропагандирующими традиционные ценности семьи Итоги показов в районах Бурятии (Закаменский, Тункинский, Баргузинский, Бичурский, Прибайкальский)7) Отбор талантливой молодежи Бурятии для обучения во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова) с предоставлением 10 квотных мест8) Возможность участия кинематографистов Бурятии в создании 8 киноновелл для Дня города Улан-Удэ в 2018 году под рабочим названием «Улан-Удэ – Я Люблю Тебя»9) Кинофикация районов Бурятии путем участия в федеральной программе по модернизации кинотеатров в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек10) Создание «Инновационного Центра аудиовизуальных искусств» как центра притяжения творческой молодежи11) Обеспечение явки 18 марта 2018 года на выборы Президента России через лидеров общественного мнения Союза кинематографистов Бурятии