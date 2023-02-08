В Улан-Удэ в новом году подорожали квартиры на вторичке

За месяц цены на них выросли на 0,2%







Цены – хоть и незначительно – поднялись и в Улан-Удэ: на 0,2% – на сами квартиры и на 0,1% – за «квадрат». В первый месяц нового года они достигли 4 миллионов 952 тысяч 487 рублей и 95 595 рублей соответственно. В соседнем Иркутске эти показатели составили 5 миллионов 885 тысяч 635 рублей (рост на 0,1%) и 108 421 рубль (снижение на 0,4%), в Чите – 6 миллионов 64 тысячи 943 рубля (+0,6%) и 109 423 рубля (+0,5%) соответственно. Таковы данные рейтинга, который составил федеральный портал «Мир квартир».



В январе «квадрат» на вторичном рынке недвижимости стал дороже в 48 городах из 70-ти, ещё в 11-ти он подешевел, а в 11-ти стоимость осталась прежней. Что касается жилья в целом, цены подскочили в 53 населённых пунктах, упала в 15-ти и в двух никак не изменились.





- Динамика осталась в положительной зоне, поскольку на вторичный рынок продолжают выходить квартиры во вчерашних новостройках, купленные на пике цен. Продавцы не готовы снижать стоимость в объявлениях, хотя если им нужна срочная продажа, они идут на торг. Сегодня, когда спрос на рынке низок, условия диктует именно покупатель, – пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеет в нём жильё.

Специалисты выяснили, как в январе изменилась стоимость квартир в старых домах в 70 крупнейших городах страны. Как выяснилось, они подорожали в среднем на 0,6% – до 5 миллионов 138 тысяч 395 рублей, а квадратный метр в таком жилье наценился на 0,3%. За него просят примерно 96 тысяч 319 рублей.