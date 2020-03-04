В Бурятии всё же решили искать и добывать природный газ

В правительстве Бурятии объяснили странную ситуацию с газовыми перспективами
В правительстве Бурятии подтвердили подписание соглашения ООО «Газпром СПГ технологии». Запутанная ситуация последних дней прояснилась.
Как сообщал «Байкал-Daily», началось всё с поста главы полпредства Бурятии при президенте России Антона Виноградова. Он первым сообщил, что на фестивале скорости «Байкальская миля» правительство Бурятии и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта газификации населённых пунктов республики с использованием сжиженного природного газа. Также Виноградов написал, что в рамках этого соглашения планируется строительство комплекса по сжижению природного газа и даже добыча природного газа на перспективных месторождениях в Бурятии.
На следующий день Антон Виноградов удалил свой пост. К слову, по нему успели жёстко «пройтись» телеграм-каналы. Они и вовсе выразили сомнение в действительности такого крупного соглашения, о котором больше не было нигде информации и которое почему-то подписали на фестивале скорости.
После этого на сайте правительстве Бурятии появилась официальная информация, которая внесла ясность в ситуацию. 29 февраля, действительно, было подписано соглашение с ООО «Газпром СПГ технологии». Официально оно звучит так: соглашение о проработке возможностей и условий реализации проекта газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ) населённых пунктов, расположенных в центральных и южных районах Бурятии.
«Для реализации проекта ООО «Газпром СПГ технологии» выражает свою готовность к проработке возможности строительства комплекса сжижения природного газа в Республике Бурятия (далее – КСПГ) при условии ресурсного обеспечения КСПГ природным газом из местных источников», - следует из текста соглашения.
Стороны наметили следующий план действий: правительство Бурятии окажет поддержку в проведении поисково-разведочных работ. В частности, согласует с АО «Росгеология» программу проведения поисково-разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в Бурятии. Также правительство республики примет участие в привлечении финансирования проекта и проведёт оценку потенциала потребления сжиженного природного газа в центральных и южных районах Бурятии.
Со своей стороны «Газпром СПГ технологии» проработает возможность привлечения профильной организации - инвестора со стороны группы Газпром для проведения поисково-разведочных работ. Компания проработает возможность привлечения финансирования строительства комплекса сжиженного природного газа со стороны финансовых организаций.
- В тексте соглашения говорится о том, что строительство комплекса будет реализовано при условии его обеспечения природным газом из местных источников, - уточнили в правительстве.
Подписание соглашения стало вторым шагом в поиске возможностей перевода котельных Бурятии на газовое отопление. Ещё в октябре 2019 года заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников подписал соглашение с ООО «Газпром СПГ технологии» и ГК «Полипластик». Соглашение касалось планов по переводу котельных на севере Бурятии на сжиженный природный газ.
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