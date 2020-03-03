 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

Пост Антона Виноградова о газе для Бурятии исчез

Пост Антона Виноградова о газе для Бурятии исчез
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Вчерашний пост о «соглашении с «Газпром СПГ технологии» наделал немало шума, а сейчас удалён

Со страницы главы полпредства Бурятии при президенте России Антона Виноградова исчез вчерашний пост о газовых перспективах республики. Виноградов удалил своё сообщение молча, безо всяких комментариев.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера он написал, что на фестивале «Байкальская миля 2020», который прошёл в выходные в Максимихе, было подписано важное соглашение.

«В рамках фестиваля «Байкальская миля 2020» правительство Республики Бурятия и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта газификации с использованием СПГ (сжиженный природный газа – ред.) населённых пунктов в Республике Бурятия», - говорилось в посте. Также Виноградов написал, что в рамках этого соглашения планируется строительство комплекса по сжижению природного газа, а также добыча природного газа на перспективных месторождениях в Бурятии.

Более никакой официальной информации в Сети не было. Информацию Виноградова опубликовали многие республиканские СМИ, а также соцсети и телеграмм-каналы. Сегодня данный пост по неизвестным причинам уже удалён.

К слову, накануне стало известно, что для Забайкальского края поручено разработать программу газификации. О Бурятии в этом поручении не было ни слова.

Антон Виноградов, прежде работавший вице-президентом АО АКБ «Алеф-Банк», в феврале 2018 года был назначен министром по инвестициям Бурятии. В мае 2019-го возглавил полномочное представительство республики при президенте России.
газификация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пост Антона Виноградова о газе для Бурятии исчез
Пост Антона Виноградова о газе для Бурятии исчез
Власть, 03.03.2020
Вчерашний пост о «соглашении с «Газпром СПГ технологии» наделал немало шума, а сейчас удалён
Бурятский омбудсмен спасла от буйного соседа
Бурятский омбудсмен спасла от буйного соседа
Власть, 03.03.2020
Агрессивный мужчина проживал незаконно в муниципальном жилье
В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста
В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста
Власть, 03.03.2020
На чиновника райадминистрации возбудили уголовное дело
Русло реки Чита хотят расчистить и углубить
Русло реки Чита хотят расчистить и углубить
Власть, 02.03.2020
Проект планируется реализовать в 2020-2024 годах
В центре Улан-Удэ на месте школы предлагают построить отель
В центре Улан-Удэ на месте школы предлагают построить отель
Власть, 02.03.2020
Участок, который освободится после сноса школы, предлагают защитить от очередной многоэтажки  
В Бурятии до сих пор стоит баня, снести которую поручал Шойгу
В Бурятии до сих пор стоит баня, снести которую поручал Шойгу
Власть, 02.03.2020
Проверку по данному факту проведёт прокуратура Восточного военного округа  
Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом
Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом
Власть, 02.03.2020
Уголовное дело в отношении Александра Бурлакова направлено в суд
Министр обороны России посетит Бурятию
Министр обороны России посетит Бурятию
Власть, 02.03.2020
Сергея Шойгу ожидают на следующей неделе
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку
Власть, 02.03.2020
Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин
Бюджет Иркутска будет увеличен на 1,1 млрд рублей
Бюджет Иркутска будет увеличен на 1,1 млрд рублей
Власть, 02.03.2020
О финансовых изменениях доложила заммэра Альфия Валиулина
Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко глубже понимают человечество, чем на Западе»
Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко глубже понимают человечество, чем на Западе»
Власть, 29.02.2020
По мнению полпреда президента в ДФО, многие зрители на концерте были из Москвы 
В Бурятии в Тунке устроили аукцион с невыполнимыми сроками
В Бурятии в Тунке устроили аукцион с невыполнимыми сроками
Власть, 28.02.2020
Для выполнения контракта подрядчику пригодилась бы машина времени

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^