Вчерашний пост о «соглашении с «Газпром СПГ технологии» наделал немало шума, а сейчас удалён
Со страницы главы полпредства Бурятии при президенте России Антона Виноградова исчез вчерашний пост о газовых перспективах республики. Виноградов удалил своё сообщение молча, безо всяких комментариев.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера он написал, что на фестивале «Байкальская миля 2020», который прошёл в выходные в Максимихе, было подписано важное соглашение.
«В рамках фестиваля «Байкальская миля 2020» правительство Республики Бурятия и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта газификации с использованием СПГ (сжиженный природный газа – ред.) населённых пунктов в Республике Бурятия», - говорилось в посте. Также Виноградов написал, что в рамках этого соглашения планируется строительство комплекса по сжижению природного газа, а также добыча природного газа на перспективных месторождениях в Бурятии.
Более никакой официальной информации в Сети не было. Информацию Виноградова опубликовали многие республиканские СМИ, а также соцсети и телеграмм-каналы. Сегодня данный пост по неизвестным причинам уже удалён.
К слову, накануне стало известно, что для Забайкальского края поручено разработать программу газификации. О Бурятии в этом поручении не было ни слова.
Антон Виноградов, прежде работавший вице-президентом АО АКБ «Алеф-Банк», в феврале 2018 года был назначен министром по инвестициям Бурятии. В мае 2019-го возглавил полномочное представительство республики при президенте России.
Пост Антона Виноградова о газе для Бурятии исчез
Власть, Фото:
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