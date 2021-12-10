За сутки мобильные группы проверили 190 объектов
В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах. За прошедшие сутки проверка прошла на 190 объектах, проверены 792 граждан. В том числе выявлены нарушения в нескольких парикмахерских, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Из-за нарушений требований антиковидного режима составлен 21 административный протокол, из которых четыре – на должностных лиц парикмахерских, расположенных на ул. Лебедева. Несоблюдение дезинфекционного и масочного режимов были зафиксированы в парикмахерских «Юкими», «Елена» и «Каталея», - сообщает администрация Улан-Удэ.
По результатам проведённых рейдов мобильные группы составлено 4007 административных протоколов, из них: 2190 - на физических лиц, 1340 – на должностных лиц и 471 - на юридических лиц (ИП).
Не все парикмахерские Улан-Удэ соблюдают антиковидный режим
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