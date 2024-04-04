На месте работали взрывотехники
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в Улан-Удэ оцепляли территорию в районе ТРЦ «Форум». Причиной стала подозрительная бесхозная сумка, оставленная кем-то на крыльце здания напротив торгового центра. Бдительные граждане обратились в полицию.
- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление территории, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники ОМОН осмотрели матерчатую сумку. Никаких устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находилась только обувь.
Правоохранительные органы устанавливают владельца забытой вещи.
Сотрудники Росгвардии призывают жителей быть более бдительными, а также не оставлять свои вещи без присмотра.
В Улан-Удэ территорию напротив «Форума» оцепляли из-за сумки с обувью
Происшествия, Фото:
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