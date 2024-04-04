04 апреля

03 апреля

Популярное

В Улан-Удэ территорию напротив «Форума» оцепляли из-за сумки с обувью

В Улан-Удэ территорию напротив «Форума» оцепляли из-за сумки с обувью
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в Улан-Удэ оцепляли территорию в районе ТРЦ «Форум». Причиной стала подозрительная бесхозная сумка, оставленная кем-то на крыльце здания напротив торгового центра. Бдительные граждане обратились в полицию. 

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление территории, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Взрывотехники ОМОН осмотрели матерчатую сумку. Никаких устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находилась только обувь.

Правоохранительные органы устанавливают владельца забытой вещи.

Сотрудники Росгвардии призывают жителей быть более бдительными, а также не оставлять свои вещи без присмотра.


Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
Происшествия, 04.04.2024
Всё началось со звонка липового сотрудника сотовой компании
Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
Происшествия, 04.04.2024
Текст и фото он скопировал с чужого объявления
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 04.04.2024
На тушении работали 18 человек
На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление судьи
На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление судьи
Происшествия, 04.04.2024
Мужчина не сдержался во время оглашения приговора
В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика
В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика
Происшествия, 04.04.2024
Второго пострадавшего санавиацией доставили в Иркутск
Мошенники лишили пенсионерку из Иркутска единственной квартиры
Мошенники лишили пенсионерку из Иркутска единственной квартиры
Происшествия, 03.04.2024
Пожилая женщина до сих пор не до конца осознает, что стала жертвой преступников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^