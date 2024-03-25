Забайкальцу, зарубившему топором пенсионерку и её дочь, дали 18 лет

В Забайкальском крае житель посёлка Чернышевск получил 18 лет лишения свободы за то, что убил топором 40-летнюю женщину и её 71-летнюю мать, а затем устроил пожар в их квартире.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло ночью 10 декабря 2023 года в посёлке Чернышевск. Тогда мужчина познакомился с двумя местными жительницами, которым помог наколоть дрова. Женщины пригласили нового знакомого за стол.
В ходе застолья вспыхнула ссора. Мужчина нанёс младшей женщине несколько ударов топором. Затем расправился и с её матерью, так как она стала очевидцем. После этого убийца поджёг вещи, находящиеся в доме, устроив пожар, и сбежал.
Соседи многоквартирного дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. В ходе тушения они обнаружили тела погибших женщин с признаками насильственной смерти.
Мужчину признали виновным по статьям «Убийство двух человек, совершённое с целью сокрытия преступления» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога».
Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.