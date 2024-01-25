Тува переместилась в рейтинге по уровню преступности с 80-го на 58 место
24 января в Туве состоялось заседание итоговой коллегии следственного управления следственного комитета России по Республике Тыва. В ходе коллегии было отмечено, что в регионе по итогам прошлого года на 15,8% снизилась зарегистрированная преступность. Следователи также констатировали, что практически в три раза снизился показатель нарушений, выявляемых в процессе реализации в регионе мероприятий и программ национальных проектов.
Тува уже второй год подряд удерживает один из самых высоких в стране темпов снижения зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Об этом глава Тувы Владислав Ховалыг заявил в своём послании Верховному Хуралу РТ 19 января. При этом он отметил, что необходимо, в частности, и дальше бороться с пьянством и незаконной продажей алкогольных напитков. Глава поручил муниципальным образованиям утвердить соответствующие программы, а правоохранительному и социальному блокам правительства взять их реализацию на особый контроль.
Как сообщает официальный портал Тувы, успехи республики по борьбе с преступностью были подтверждены рейтингом, который на этой неделе опубликовало РИА «Новости». По итогам 2023 года Тува возглавила список регионов, где наиболее существенно снизилась зарегистрированная преступность – на 15,8 %. Республика переместилась с 80-го на 58 место.
В Туве заявили о высоких темпах снижения преступности в республике
Происшествия, Фото:
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