В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

Сотрудники администрации проверили тепловые камеры



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники администрации и теплогенерирующей компании проверили тепловые камеры по ул. Тулаева, 148 и ул. Конечная, 6. В ходе проверки на улице Конечная обнаружены два лица без определенного места жительства, которые проживали в помещении тепловой камеры. Были приняты меры по освобождению помещения. Бездомным предложено обратиться в центр социальной адаптации «Шанс», чтобы получить помощь в трудной жизненной ситуации.



— К сожалению, оба лица отказались ехать в центр. Впереди холода, и морально, конечно же, тяжело оставлять людей в таком бедственном положении на улице. Но и заставить их находиться в центре мы не можем, - рассказал замруководителя по территориальному развитию Александр Галданов.



Также он добавил, почему проводятся проверки тепловых камер и почему важно проводить работу с бездомными по их выселению:

— Люди ведут асоциальный образ жизни, в нетрезвом состоянии могут повредить оборудование системы теплоснабжения. Как итог, жители одного или сразу нескольких домов могут остаться без отопления. Также тепловые камеры захламляются мусором, что может создать пожароопасную ситуацию. Мы ведём работу в этом направлении, чтобы избежать всех этих неприятных последствий, - подчеркнул замруководителя.



Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, будут проведены работы по завариванию люков на улице Тулаева и Конечная для ограничения доступа лицам без определенного места жительства.





