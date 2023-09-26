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В Чите устанавливают личность убитого мужчины

В Чите устанавливают личность убитого мужчины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Расправа произошла прошлым летом

44-летнему жителю села Маккавеево Читинского района Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве, совершённом более года назад.

По версии следствия, в августе 2022 года во время совместного распития спиртного обвиняемый несколькими ударами ножа убил мужчину, тело которого спрятал в нескольких километрах от села Маккавеево.

Тело убитого обнаружил местный житель в мае 2023 года. Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам убийства и приступили к проведению следственных действий. Были допрошены несколько десятков жителей села Маккавеево, следователи-криминалисты провели детальный осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники. Проведены судебные экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. Сотрудникам полиции следователи поручили провести комплекс мероприятий для установления личности погибшего мужчины, а также установления лица, причастного к его убийству.

- В результате была установлена причастность к убийству местного жителя. Следователи задержали мужчину, в его доме был проведён обыск. При допросе мужчина признался в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ранее обвиняемый трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

В настоящий момент следователи продолжают проведение следственных действий для установления всех обстоятельств убийства, его мотивов. Кроме того, устанавливается личность погибшего мужчины. По антропологическим данным мужчины воссоздан его портрет.

Следователи обращаются ко всем, кто может сообщить данные о личности мужчины, с просьбой позвонить по телефону в Чите 8(3022) 35-73-99.


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