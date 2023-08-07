В Иркутской области перед судом предстанет находившийся в розыске наёмный убийца









В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины. Он обвиняется по п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой, по найму».По версии следствия, в 2003 году криминальный авторитет города Братска обратился к подконтрольным ему двум руководителям банды организовать совершение убийства руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за деньги. Те в свою очередь поручили совершение указанного преступления банде под руководством обвиняемого, действовавшей на территории Иркутска-2. Исполнители получили всю необходимую информацию о личности потерпевшего, на протяжении двух месяцев готовились к преступлению, распределив между собой роли.13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска участники банды убили руководителя вышеуказанной организации. Преступники застрелили потерпевшего из обреза ружья.Подозреваемые с места преступления скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.Приговором Иркутского областного суда от 2 марта 2010 года трое руководетелей и непосредственные исполнители преступления были признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве руководителя ООО «Трансстройавтоматика» и бандитизме. Лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.Криминальный авторитет города Братска был объявлен в розыск, заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело тогда было приостановлено.В октябре 2022 года удалось установить местонахождение основного фигуранта уголовного дела, находившегося в розыске с 2008 года. 21 октября 2022 года сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области мужчина задержан в Новосибирске.В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.