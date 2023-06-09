В Бурятии задержали женщину, которая пыталась сбежать из России

Теперь ей придётся раскошелиться
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии пресекли попытку незаконного пересечения госграницы – в обход установленного пункта пропуска. В непосредственной близости от неё в Кяхтинском районе задержали россиянку 1988 года рождения.
На женщину возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 322 Уголовного кодекса РФ – за попытку незаконного пересечения границы.
Недавно нарушительница предстала перед судом. Её признали виновной и назначили наказание – штраф размером в 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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