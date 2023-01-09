В Бурятии росгвардейцы спасли дезориентированного мужчину на пожаре





В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли ликвидировать возгорание и спасли мужчину.Рано утром, находясь на маршруте патрулирования, группа задержания вневедомственной охраны заметила дым из балкона на третьем этаже жилого многоквартирного дома.Старший группы старший сержант полиции Тумэн Галсанов и водитель старший сержант полиции Роман Лобанов начали стучать в дверь квартиры, из которой шёл дым, однако никто не открывал. Тогда росгвардейцы приняли решение войти в квартиру.- На шум вышли соседи и помогли сотрудникам вскрыть входную дверь. Росгвардейцы вошли в задымленную квартиру, обнаружили внутри дезориентированного хозяина, который безуспешно пытался затушить горящий матрас. Сотрудники вневедомственной охраны помогли ликвидировать возгорание и вывели хозяина на свежий воздух, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.39-летний мужчина от медицинской помощи отказался и поблагодарил сотрудников за помощь.