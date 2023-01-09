В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли 64 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В горевшей квартире обнаружили потерявшую сознание женщину



Сегодня, 9 января, в шестом часу утра в Иркутске произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Байкальской. Там загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома коридорного типа.



Около 200 жильцов успели самостоятельно покинуть нижние этажи. С верхних этажей пожарные 64 человека, из них 18 детей.



В коридоре горевшей квартиры на полу была обнаружена женщина без сознания. Пожарные привели в чувство и передали бригаде скорой помощи. 45-летняя пострадавшая с отравлением угарным газом была госпитализирована.



- Ситуация осложнялась тем, что здание коридорного типа быстро заполнилось дымом, и люди не смогли эвакуироваться с верхних этажей. Было раннее утро, многие жильцы ещё спали. Будили людей, выводили их на улицу. На каждом этаже располагается до 50 квартир. Все жилые помещения проверили на наличие людей, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Виталий Тряпичкин, руководитель тушения пожара.



В комнате на площади 15 квадратных метров горели личные вещи. В течение 10 минут открытый огонь был потушен. Через час последствия пожара ликвидированы, и люди смогли вернуться в свои квартиры.



Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину пожара. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание. Также будет дана оценка работе управляющей компании, поскольку в этом доме пожары происходили неоднократно. Последний случай был зарегистрирован здесь 1 января, когда в подсобном помещении произошло короткое замыкание электроприбора. В новогоднюю ночь в этом доме пожарные спасли 20 человек, в том числе 8 детей.

