В Иркутской области на одном участке дороги произошло два ДТП с пострадавшими

















8 января в Иркутской области зафиксировано два ДТП на одном участке дороги – в нескольких километрах от села Мальта Усольского района. В обоих случаях есть пострадавшие.Около 12 часов на дороге столкнулись автомобиль Suzuki XL7 и «КамАЗ». В результате ДТП 61-летний водитель внедорожника и его пассажирка были госпитализированы в больницу с травмами.Спустя некоторое время неподалёку от первого инцидента 40-летний водитель Honda Partner, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в Toyota Camry.- В результате случившегося 57-летний пассажир универсала доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники ДПС устанавливают причины и условия случившегося.