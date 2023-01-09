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В Иркутской области на одном участке дороги произошло два ДТП с пострадавшими

В Иркутской области на одном участке дороги произошло два ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Госпитализированы три человека

8 января в Иркутской области зафиксировано два ДТП на одном участке дороги – в нескольких километрах от села Мальта Усольского района. В обоих случаях есть пострадавшие.

Около 12 часов на дороге столкнулись автомобиль Suzuki XL7 и «КамАЗ». В результате ДТП 61-летний водитель внедорожника и его пассажирка были госпитализированы в больницу с травмами.



Спустя некоторое время неподалёку от первого инцидента 40-летний водитель Honda Partner, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в Toyota Camry.

- В результате случившегося 57-летний пассажир универсала доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники ДПС устанавливают причины и условия случившегося.
ДТП

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