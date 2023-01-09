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Житель Иркутской области пытался продать медали деда на вокзале

Житель Иркутской области пытался продать медали деда на вокзале
Происшествия,  Фото:из архива
Расследуется уголовное дело

Транспортные полицейские задержали 44-летнего ранее неоднократно судимого безработного жителя Иркутского района. Мужчина на привокзальной площади станции Иркутск-пассажирский за 2 500 рублей незаконно продал медали «Ветеран Труда» и «Участник войны. ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». награды являются государственными и запрещены к свободной продаже.

Как пояснил мужчина, награды ему достались от деда. Впоследствии мужчина решил продать медали, а вырученные от продажи деньги потратить на личные нужны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт государственных наград». Санкция статьи предусматривает до 3 месяцев ареста.

В настоящее время Государственные награды изъяты правоохранителями из незаконного оборота и впоследствии будут переданы на хранение в Министерство культуры и архивов Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
Иркутская область ветераны госнаграды

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