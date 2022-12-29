Летевший из Иркутска самолёт совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва

Самолёт приземлился в Новосибирске



28 декабря самолёт, вылетевший из Иркутска, благополучно совершил посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске после сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.



- После полученного сообщения об угрозе взрыва самолёт приземлился в Новосибирске, — сказал собеседник агентства.



По факту случившегося проведут проверку.



