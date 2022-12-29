Самолёт приземлился в Новосибирске
28 декабря самолёт, вылетевший из Иркутска, благополучно совершил посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске после сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
- После полученного сообщения об угрозе взрыва самолёт приземлился в Новосибирске, — сказал собеседник агентства.
По факту случившегося проведут проверку.
Летевший из Иркутска самолёт совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва
Происшествия, Фото:
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