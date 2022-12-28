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В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп

В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился в неэксплуатируемом здании

Вчера, 27 декабря, в 20:28 по улице Новгородская в Улан-Удэ произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёты.

На момент прибытия первого подразделения пламя полыхало на втором этаже с переходом на кровлю.

- Открытое горение ликвидировано. В ходе тушения обнаружен один погибший, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Тунскинском районе на пожаре в жилом доме погибли три человека – супружеская пара и сосед. Проводится доследственная проверка.
пожар смерть

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