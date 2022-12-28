Пожар случился в неэксплуатируемом здании
Вчера, 27 декабря, в 20:28 по улице Новгородская в Улан-Удэ произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёты.
На момент прибытия первого подразделения пламя полыхало на втором этаже с переходом на кровлю.
- Открытое горение ликвидировано. В ходе тушения обнаружен один погибший, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Тунскинском районе на пожаре в жилом доме погибли три человека – супружеская пара и сосед. Проводится доследственная проверка.
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли труп
Происшествия, Фото:
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