Двое читинцев украли у бизнесмена более 500 килограммов мяса

Мужчины споили охранника и пробрались на базу



В полицию Читы обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже более 500 кг мяса. Он рассказал, что у него с базы украли три свиных туши и 487 килограммов говядины из рефрижератора. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.



Полицейские вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 29-летний мужчина и 38-летний приятель бизнесмена.



- Установлено, что охранник базы и злоумышленники распивали спиртные напитки, после чего сторож уснул. Подозреваемые взяли ключ от рефрижератора, откуда совершили кражу. Похищенное мясо они увезли на такси, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Часть украденного изъята.

