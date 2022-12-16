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Двое читинцев украли у бизнесмена более 500 килограммов мяса

Двое читинцев украли у бизнесмена более 500 килограммов мяса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины споили охранника и пробрались на базу

В полицию Читы обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже более 500 кг мяса. Он рассказал, что у него с базы украли три свиных туши и 487 килограммов говядины из рефрижератора. Ущерб составил более 260 тысяч рублей.

Полицейские вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 29-летний мужчина и 38-летний приятель бизнесмена.

- Установлено, что охранник базы и злоумышленники распивали спиртные напитки, после чего сторож уснул. Подозреваемые взяли ключ от рефрижератора, откуда совершили кражу. Похищенное мясо они увезли на такси, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Часть украденного изъята.
кража

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