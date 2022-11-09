На Байкале заметили пару раненых косуль

Днём 7 ноября очевидец заметил двух испуганных косуль недалеко от Байкала, на территории Прибайкальского национального парка. Они бегали вблизи забора санаторно-курортного учреждения в посёлке Листвянка.
Мужчину обеспокоила судьба животных, и он позвонил госинспектору в области охраны окружающей среды Листвянского участкового лесничества Вадиму Иссерсу.
К моменту прибытия инспектора косули оставались на месте. Оказалось, что они ранены.
Специалисты предположили, что косули могли пострадать от зубов хищника или же случайно зацепиться за металлическое ограждение. Следы крови и клочки шерсти были замечены на острых наконечниках забора. Впрочем, точную причину выяснить так и не удалось. Косули человека к себе не подпускали.
- У них наблюдались травмы в виде рваных ран на голове и груди. Причину этих повреждений (укус хищника, результат взаимодействия с металлическим ограждением) установить не удалось, равно как и оценить серьёзность ран. Животные человека к себе не подпускали. Инспектор принял решение сопроводить их до кромки леса, что и было сделано, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Вечером этого же дня госинспектор в области охраны окружающей среды Владислав Шалашов, передвигаясь на машине, увидел мечущихся косуль на проезжей части автодороги Иркутск - Листвянка на въезде в посёлок. Животных преследовали собаки.
Инспектор остановил автомобиль и отогнал нападавших псов. Косули в это время перепрыгнули через парапет на обочине дороги и спустились к урезу воды. Далее животные скрылись.
Оба случая специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» относят к происходящей сезонной миграции косуль: копытные переплывают Ангару вблизи её истока. Чтобы обезопасить животных руководство природоохранного учреждения отправило заявку в местную администрацию на отлов безнадзорных собак.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 ноября на Байкале лесники спасли оцепеневшую от страха косулю, стоящую в воде. Дикое животное было испугано и дрожало от холода. Но сама выйти на берег она не могла, так как вокруг собралась толпа зевак.