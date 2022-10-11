В Бурятии рабочие-недотёпы спалили экскаватор













Днём 10 октября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании травы в местности Левая сурхебта недалеко от посёлка Озёрный Еравнинского района Бурятии.Когда пожарные прибыли на место, горела не только сухая трава, но экскаватор.- Предварительно установлено, что при проведении сварочных работ на строящейся линии электропередач произошло загорание травы. Рабочие принялись самостоятельно тушить возгорание и использовали для этого гусеничный карьерный экскаватор. Но он оказался в центре загорания, в результате чего сгорел. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнём уничтожен экскаватор и трава на общей площади 10 га.