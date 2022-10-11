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10 октября

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Житель Бурятии ограбил пенсионера, увидев у него в руках пенсию

Житель Бурятии ограбил пенсионера, увидев у него в руках пенсию
Происшествия, 
Дерзкий грабитель из Гусиноозёрска попал под статью

10 октября в полицию обратился 76-летний житель Гусиноозёрска. Мужчина сообщил, что малознакомый ему человеку, ударив, украл кошелёк, в котором находилась пенсия в размере 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина, сообщили в МВД по Бурятии.

Он рассказал, что в тот день он пришёл в почтовое отделение для перевыпуска банковской карты. На выходе из почты мужчина заметил пенсионера, который в тот момент пересчитывал полученную пенсию. Злоумышленник обратился к пенсионеру, предложил распить вместе алкогольные напитки, на что получил согласие.

В ходе распития алкоголя в жилом массиве мужчина ударил пенсионера по лицу, и выхватив из внутреннего кармана куртки кошелёк с деньгами, скрылся.

Похищенные деньги мужчина тратил на алкоголь и сигареты, а ещё 5 тысяч рублей подарил своему другу. Удалось изъять более 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. 
грабеж

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