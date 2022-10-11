В Забайкалье мужчину застрелили из охотничьего ружья

Убийство произошло из-за ссоры



6 октября в лесу недалеко от посёлка Амазар Могочинского района Забайкальского края нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался 41-летний местный житель.



Через несколько часов после обнаружения тела по подозрению в убийстве был задержан 36-летний мужчина из этого же посёлка. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружьё, которое отправили на экспертизу.



- По версии следствия, в лесу в семи километрах от посёлка Амазар после ссоры с потерпевшим задержанный выстрелил в него из охотничьего ружья, а сам скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.



Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

