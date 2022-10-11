Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл два мешка с омулем





В Кабанском районе Бурятии сотрудники ДПС остановили машину с двумя мешками омуля. Произошло это поздним вечером 9 октября в селе Большая Речка.В машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов, нашли два мешка с омулем. Водитель вёз их в багажнике.- Водитель сообщил, что мешки с байкальским омулем он якобы нашёл около моста вблизи села. Рыбу 32-летний житель района забрал себе для посолки и дальнейшего употребления. При этом три года назад он привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов и знал, что не только добыча, но и приобретение заведомо добытого преступным путём байкальского омуля уголовно наказуемы, - сообщили в МВД по Бурятии.Автомобиль в сопровождении сотрудников ДПС был доставлен на территорию районного отдела полиции. 100 особей эндемика изъяты.На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание согласно санкциям статьи – лишение свободы срок до двух лет.Также уголовное дело возбуждено по факту незаконного вылова рыбы (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Дознание продолжается.Отметим, задержанный мужчина трудоустроен.