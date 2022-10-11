11 октября

10 октября

Популярное

Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл два мешка с омулем

Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл два мешка с омулем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Автомобиль, в котором мужчина вёз рыбу, остановили сотрудники ДПС

В Кабанском районе Бурятии сотрудники ДПС остановили машину с двумя мешками омуля. Произошло это поздним вечером 9 октября в селе Большая Речка.

В машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов, нашли два мешка с омулем. Водитель вёз их в багажнике.

- Водитель сообщил, что мешки с байкальским омулем он якобы нашёл около моста вблизи села. Рыбу 32-летний житель района забрал себе для посолки и дальнейшего употребления. При этом три года назад он привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов и знал, что не только добыча, но и приобретение заведомо добытого преступным путём байкальского омуля уголовно наказуемы, - сообщили в МВД по Бурятии.

Автомобиль в сопровождении сотрудников ДПС был доставлен на территорию районного отдела полиции. 100 особей эндемика изъяты.


На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание согласно санкциям статьи – лишение свободы срок до двух лет.

Также уголовное дело возбуждено по факту незаконного вылова рыбы (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Дознание продолжается.

Отметим, задержанный мужчина трудоустроен.
омуль браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл два мешка с омулем
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл два мешка с омулем
Происшествия, 11.10.2022
Автомобиль, в котором мужчина вёз рыбу, остановили сотрудники ДПС
Улан-удэнца, зарезавшего 17-летнего пасынка, приговорили к 22 годам
Улан-удэнца, зарезавшего 17-летнего пасынка, приговорили к 22 годам
Происшествия, 11.10.2022
Страшное событие произошло в день рождения маленькой дочери мужчины
В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай
В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай
Происшествия, 11.10.2022
Это произошло на улице Терешковой
В Улан-Удэ продавец придумала схему присвоения денег
В Улан-Удэ продавец придумала схему присвоения денег
Происшествия, 11.10.2022
Для этого продавец-кассир специально не выдавала чеки
В Улан-Удэ скончался четвёртый участник страшного ДТП
В Улан-Удэ скончался четвёртый участник страшного ДТП
Происшествия, 11.10.2022
Из пяти молодых людей, ехавших в автомобиле, выжила только одна девушка
В Иркутской области в фуре сгорел водитель
В Иркутской области в фуре сгорел водитель
Происшествия, 11.10.2022
Проводится доследственная проверка
В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель
В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель
Происшествия, 10.10.2022
Мужчина скончался на месте
Число жертв страшного ДТП в Улан-Удэ возросло до трёх
Число жертв страшного ДТП в Улан-Удэ возросло до трёх
Происшествия, 10.10.2022
Ещё один парень скончался в больнице
В Улан-Удэ дали срок интернет-извращенцу из Москвы
В Улан-Удэ дали срок интернет-извращенцу из Москвы
Происшествия, 10.10.2022
Потерпевшей по делу оказалась восьмилетняя девочка
В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
Происшествия, 10.10.2022
Пьяная женщина требовала отпустить её к детям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^