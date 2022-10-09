В Иркутске осудили за мошенничество на сумму свыше 59 млн рублей

Трём местным жителям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке молочной продукции



Октябрьский районный суд города Иркутск вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве при закупке молочной продукции.



Суд установил, что в 2015-2019 годах руководитель предприятия по организации детского питания привлёк к совершению противоправных действий супругу и своего знакомого. Через подконтрольные юридические лица, фактически не осуществлявшие хозяйственную деятельность, злоумышленники организовали закупку и поставку коровьего молока по заведомо завышенной стоимости – более чем на 30 % от закупочной. Продукция приобреталась для нужд детских молочных кухонь и образовательных учреждений Иркутска.



В результате указанных действий бюджету города причинен ущерб в размере более 59 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками полиции, расследовано следователями СК.



С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 6 годам лишения свободы каждого, женщину – к 4 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

