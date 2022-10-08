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В Иркутской области потребовалась медпомощь водителю перевернувшейся машины

В Иркутской области потребовалась медпомощь водителю перевернувшейся машины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия

Сегодня, 8 октября, около 11 часов утра в городе Саянске на перекрёстке улицы Бабаева и Ленинградского проспекта произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Опа» и «Нива Шевроле».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении автомобилю, следовавшему по главной дороге. В результате этого произошло столкновение с последующим опрокидыванием «Нивы Шевроле». Водитель «Нивы» за оказанием медицинской помощи обратился в лечебное учреждение города.

В настоящее время на месте происшествия находятся инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 

Иркутская область ДТП

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