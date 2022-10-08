В Иркутской области потребовалась медпомощь водителю перевернувшейся машины





Сегодня, 8 октября, около 11 часов утра в городе Саянске на перекрёстке улицы Бабаева и Ленинградского проспекта произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Опа» и «Нива Шевроле».Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении автомобилю, следовавшему по главной дороге. В результате этого произошло столкновение с последующим опрокидыванием «Нивы Шевроле». Водитель «Нивы» за оказанием медицинской помощи обратился в лечебное учреждение города.В настоящее время на месте происшествия находятся инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.