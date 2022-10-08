Читинца отправили в колонию за угон отечественного автомобиля

Мужчина угнал машину, чтобы покататься
25-летний житель Читы признан виновным в угоне.
Суд установил, что в апреле в ночное время ранее судимый мужчина, проходя по одному из дворов Читы, увидел автомобиль «ВАЗ-21074» с незапертыми дверями. Замкнув провода зажигания, мужчина завёл автомобиль и угнал его, бросив после того, как закончилось топливо.
В эту же ночь машину обнаружили сотрудники полиции и вернули владельцу.
- Ингодинский районный суд Читы признал мужчину виновным и с учётом наличия судимостей назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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