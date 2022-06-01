В Улан-Удэ вор подкинул украденные вещи обратно

Вор испугался, узнав, что оказался под подозрением



29 мая в отдел полиции №1 поступило заявление от 67-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что неизвестный залез в её дом и украл электроинструменты и продукты. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



Оперативники выяснили, что кражу совершил 52-летний улан-удэнец. Оказалось, что незадолго до преступления женщина вернулась домой с работы и обнаружила, что её сожитель и его гость устроили пьянку. Это ей не понравилось, и она выгнала гостя из дома. Затем пара уехала в центр города по личным делам.



Мужчина, которого выгнали, в это время вернулся, желая продолжить застолье, но обнаружил, что дома никого нет. Тогда он разбил стекло на веранде и влез в жилище. На глаза ему попались шуруповёрт и болгарка, после чего он заглянул в хозяйский холодильник.



Через пару дней вор узнал, что женщина написала заявление в полицию, а он находится под подозрением. Улучив момент, когда дома никого не было, он подбросил инструменты обратно.



Немного позднее подозреваемый был задержан оперативниками. В ходе допроса дал признательные показания.



- Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, в настоящее время нигде не работает, перебиваясь случайными заработками, ведет асоциальный образ жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Имущество, за исключением съеденных продуктов, возвращено законной владелице, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



